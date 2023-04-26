Крутіше від освіжувача: один продукт з кухні допоможе на пів року забути про неприємний запах вдома

Домашній освіжувач за декілька хвилин

Рис — поширений харчовий продукт. Раніше ми вже розповідали, як його правильно варити. А ще він незамінний продукт у домі.

З давніх часів рисове борошно широко використовується в косметології. А ще з нього можна легко виготовити освіжувач повітря, інформує Ukr.Media.

Використання рису

З сирого рису можна швидко та просто виготовити освіжувач повітря. Знадобиться лише склянка сирого рису, баночка, ефірна олія та клапоть тканини.

Рис висипаємо у баночку та крапаємо по рисинках офірною олією. Горло баночки обв’язати клаптем тканини. Щоб було красивіше, банку по горлечку можна обв’язати стрічкою, зав’язаною на бантик.

Щоб освіжувач ефективно працював, поставте по баночці у різних приміщеннях. Міняти такий рис треба один раз на пів року. Якщо у кімнаті підвищена вологість — то кожні 2 місяці. Для заміни протріть баночку, насипте туди свіжого рису і покрапайте свіжою олією.

Секрет у тому, що рисова крупа відмінно поглинає у себе речовини, а потім їх віддає. Кулінари, що користуються такою її здатністю, навіть варять рис не на воді, а на бульйоні — так смачніше.