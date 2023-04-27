Можуть розпалити звірячий апетит: список продуктів, після яких хочеться їсти ще більше

Будьте обережні з цими продуктами

Звичайно, їжа призначена для того, щоб угамувати голод. Але деякі продукти не насичують, а тільки розпалюють наш апетит. Вони впливають на смакові рецептори, рівень глюкози в крові та роботу шлунка, викликаючи бажання постійно щось жувати.

Ми зібрали продукти, від яких краще відмовитись, якщо ви дуже голодні. Ukr.Media радить рідше вживати такі продукти.

Яка їжа розпалює апетит

Попри те, що яблука містять багато важливих для організму вітамінів і мінералів, вони можуть серйозно посилювати почуття голоду. Особливо це стосується зелених сортів — через високий вміст кислот вони дратують слизову оболонку шлунка і посилюють вироблення шлункового соку.

Злакові батончики лише здаються дуже корисними. Насправді вони містять практично таку ж кількість цукру, як шоколад. Саме через цукор вони дають такий заряд енергії, який згодом змінюється занепадом сил і підвищеним апетитом. Їх краще замінити на горіхову суміш чи приготувати власноруч.

Алкогольні коктейлі містять багато цукру, що впливає на апетит. Крім того, алкоголь послаблює самоконтроль. У стані алкогольного сп’яніння люди менше думають про дотримання дієти, стають більш схильними до переїдання, тому що не помічають насичення та активніше налягають на шкідливу калорійну їжу з високим вмістом жирів та солі.

Яєчні білки хоч і корисний продукт, проте для наїдку їх потрібно з’їсти дуже багато. Якщо яйця є важливою частиною вашого раціону, їжте їх разом із жовтками – вони багаті на необхідне для ситості та здоров’я поживними речовинами.

Пакетовані соки практично не містять вітамінів, але цукор у їх складі посилює спрагу та апетит. Замініть сік на свіжі фрукти – завдяки клітковині вони насичують краще, ніж сік.

До речі, після свят можна розвантажитися за допомогою дієтичного супу. Небагато часу — і страва готова.