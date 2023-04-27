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Навіщо нагрівати нову сковорідку перед використанням: хитрощі, про які багато хто не знає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Користуємося новими сковорідками правильно
Користуємося новими сковорідками правильно. Фото pinterest.com

Після покупки сковороди недостатньо її просто помити

Для багатьох господинь придбання сковороди є відповідальним кроком, адже такий кухонний інвентар часто використовується і коштує недешево. Однак після покупки дуже важливо правильно підготувати сковороду до експлуатації – це допоможе продовжити термін служби виробу та позбавить деяких негативних моментів.

Справа в тому, що на сковорідках присутній герметик і тимчасове технічне мастило. Звичайне миття не допоможе видалити цей шар, тому підготовка до першого використання потрібна більш ретельна. Розповімо про ці тонкощі разом з Ukr.Media.

Як підготувати сковороду до використання

Для початку промийте сковороду вручну. Для цього можна використовувати будь-який засіб для посуду та губки.

Вироби з чавуну наповніть гарною рослинною олією і просмажте на плиті протягом однієї хвилини – ці дії допоможуть прибрати всі шкідливі речовини на поверхні та створять антипригарний шар. Сковороду з антипригарним покриттям теж потрібно прожарити при температурі до 200°C, але без олії.

Після цього посуд потрібно охолодити. Увага: прискорювати процес холодною водою охолоджують. Холодною водою прискорювати процес не можна. Коли сковорода охолоне, помийте її м’якою губкою та мийним засобом для посуду в теплій воді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як загасити вогонь на сковороді. Головне тут — одягнути рукавички, щоб не обпектися.

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#Сковорода #Лайфхак