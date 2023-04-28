Як цегла допоможе не підгоріти пирогу: лайфхаки, які врятують вашу випічку

Ваша випічка буде завжди рум’яною та ароматною

У кожної господині хоча б раз була ситуація, коли замість смачного пирога з духовки дістаєш куточок. Прикро — стільки часу витрачено, а на етапі випікання зазнала фіаско!

Разом з Ваджнознати розповімо, що робити, якщо підгоряє випічка. Виявляється, вихід дуже простий.

Що поставити у духовку, якщо підгоряє випічка

Найпоширеніший варіант — це миска з водою. Її необхідно поставити під лист. Найкраще вибирати таку форму, яка підходить для запікання. Під час цього процесу вода бере на себе надлишок жару, тому низ пирога не підгорятиме. Єдиний момент — треба стежити, щоб вода не википіла і доливати її при необхідності.

Сіль також стане в нагоді, якщо підгоряє випічка в духовці. Просто необхідно посипати товстим шаром солі старе деко і поставити на нижній рівень у духовці. Сіль робить нагрівання рівномірним, тому низ пирога залишиться рум’яним, але не почорніє. Її перевага в тому, що сіль не доведеться міняти – достатньо насипати раз і її можна використати роками.

Також вам може стати в нагоді фольга. Поставте лист з випічкою на рівень вище, зверху накрийте фольгою пиріг. Так ви захистите і низ, і верх випічки.

Ще один спосіб уникнути підгоряння — використовувати відразу два деки. Форму для випікання, в якій знаходиться пиріг, поставте на порожній лист. Нижній візьме він жар, захистить низ пирога від підгоряння.

Якщо у вас є непотрібна чавунна сковорода, поставте її в духовці. Матеріал візьме на себе надлишок жару, і в результаті у вас вийде ідеальна випічка. Цей спосіб можна комбінувати з іншими — наприклад, насипати в посуд сіль або налити воду.

І нарешті найдієвіший спосіб — цегла. Низ пирога не підгорятиме, якщо на дні духовки у вас буде дві вогнетривкі цегли.

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