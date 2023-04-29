Просто покладіть туалетний папір у холодильник: трюк, який позбавить вас проблеми

З цим лайфхаком ви забудете про запах у холодильнику

Кожна господиня намагається підтримувати затишок у будинку, позбавлятися від бруду, плям та жиру на кухні. Але, всупереч всім зусиллям, іноді неприємні запахи все одно з’являються й особливо це стосується холодильника.

Однак є один нехитрий спосіб позбавитися неприємної проблеми. Ukr.Media рекомендує тримати у холодильнику рулон туалетного паперу. Для чого – зараз розповімо.

Як позбутися запаху в холодильнику

Оброблений певним чином туалетний папір зможе вам допомогти. Для цього змішайте 3 чайні ложки соди та 1/2 чайну ложку солі. В отриману суміш додайте 10 крапель улюбленої ефірної олії та трохи води.

У вас на виході має бути густа пастоподібна маса, що не розпадається на окремі крупинки. Розподіліть її по торцях рулону, розрівняйте. Потім переверніть рулон та змастіть з іншого боку.

Оброблений таким чином з обох боків рулон розмістіть на полиці. Тепер туалетний папір став джерелом приємного запаху, а заразом своєрідним "контролером" — він не дозволяє одній їжі вбирати запах іншої. Крім того, папір поглинатиме зайву вологу та конденсат. Коли рулон паперу вбере воду і змінить колір, її потрібно просто замінити.

Це не єдина хитрість, яка здатна впоратися з неприємним запахом. "Телеграф" ділився секретом, чим ще можна завадити цій проблемі.