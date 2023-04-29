Навіщо наші бабусі завжди залишали столову ложку в ємності з борошном: ви цього точно не знали

Секрет, який усуне непроханих гостей

Сьогодні багато українців запасаються продуктами довготривалого зберігання, серед них важливе місце посідає борошно. Безперечно, термін зберігання її великий. Однак якщо робити це неправильно, у продукті може завестися харчова міль, різні жучки, поява яких є лихом для будь-якої господині.

Але є один прийом, який може допомогти вам впоратися з такими домашніми тваринами. Хитрість вигадали давно, але вона не втратила актуальності й донині. Ukr.Media розповідає, що вам у цьому може допомогти лише столова ложка з нержавіючої сталі.

Як позбутися жучків у борошні

Для цього в пакет, мішечок або іншу упаковку для зберігання борошна покладіть ложку з нержавіючої сталі. Запах металу оберігає сипкий продукт від живності.

Аналогічну функцію виконує як ложка, а й алюмінієва фольга. Її потрібно згорнути в невелику кульку і помістити всередину пакета або мішка з борошном.

До речі, побороти домашніх шкідників у борошні допоможуть також часник та лавровий лист. Їхній аромат теж не подобається молі, хрущаку, борошноїду та іншим непроханим "гостям".

"Телеграф" вже раніше розповідав, як правильно зберігати крупу. Декілька нюансів – і ваші каші будуть без жучків.