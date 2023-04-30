Покладіть це у фарш раз, і будете робити так завжди: звичайні котлети — у кулінарний шедевр

Один простий інгредієнт змінить все

Щоб котлети з м’яса були пишними та соковитими, кулінари вдаються до різноманітних хитрощів. Хтось вигадує універсальну підливу до других страв, але є значно простіший спосіб.

Звичайна сода перетворить звичайні котлети на кулінарний шедевр. Цей прийом перевірений багатьма господинями роками. Про нього розповіли на порталі Ukr.Media.

Як і коли можна використовувати соду?

Соду для фаршу можна додавати, якщо збираєтесь саме смажити котлети. Зварені або спечені такого додатку не потребують.

Також котлети з курки або індички самі по собі ніжні та м'які, тому соду немає сенсу застосовувати. Додайте її, якщо готуєте зі свинини, яловичини або асорті різних видів м’яса. Таке м’ясо саме по собі жорсткіше, тому сода виправить ситуацію.

Навіщо та як додавати соду?

Сода здатна зробити м'ясо м'яким, соковитим та усунути сторонні "аромати". Цей прийом можна використовувати не тільки для котлет, але і для інших страв з м'яса, в яких передбачене обсмажування. Додайте соду разом з іншими спеціями. На 500 грамів м'яса потрібно 0,5 чайної ложки соди. Після внесення соди і спецій фарш перемішують та залишають на пів години.

Додайте соду - і результат буде неймовірним

Секрет полягає у тому, що під впливом високої температури сода входить у реакцію. Вона пом'якшує волокна м'яса. Так котлети, м'ясні начинки, запіканки з фаршу виходять просто дивовижними. А ще котлети з додаванням соди можна заморожувати.