Навіщо трясти курячим яйцем у магазині: лайфхаки, які вам знадобляться

Простий трюк, про який ви точно не знали

У кожному будинку з різною періодичністю господині варять курячі яйця. Багато хто любить їсти яйця або додавати їх у страви, адже вони насичені білком. При покупці цього продукту часто стоїть питання свіжості яєць — адже не хочеться при приготуванні їжі виявити, що яйце зникло.

Чи можна перевірити свіжість продукту у магазині? Ukr.Media каже, що є один неймовірний та простий спосіб.

Як перевірити курячі яйця на свіжість

Насамперед, зверніть увагу на термін придатності яєць та сам зовнішній вигляд. Це дозволить вам оцінити, чи придатні вони для вживання.

Колір яєць має бути однорідним, матовим і без плям. Так можна побачити, що продукт несвіжий на початковому етапі.

Але є ще один спосіб перевірки їх на свіжість. Все, що вам потрібно зробити, це взяти яйце в руку і енергійно струсити його біля вуха. Якщо ви почуєте свист повітря, сміливо беріть.

Якщо ж ви чуєте в яйці звук, що шльопає, це явний сигнал, який слід задуматися про покупку. Такі яйця зазвичай не є першою свіжості.

Як перевірити свіжість яєць у домашніх умовах

Ви також можете дізнатися, наскільки свіжі яйця, що лежать у холодильнику. Вам потрібно лише покласти ціле яйце у контейнер, наповнений водою. Якщо воно опуститься на дно, то яйце свіже, якщо спливе на поверхню, то ні.

Можна перевірити яйце на свіжість, розбивши його. Якщо білок залишається поруч із жовтком і не розтікається на всі боки, значить яйце свіже.

До речі, варені яйця можна зберігати після приготування кілька днів. Головне – дотримуватись певних правил.