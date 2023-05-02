Чому у молоточка для відбивання м’яса одна сторона гладка, а інша ребриста: знання, які вам знадобляться

Сторона у молотка має значення!

У багатьох на кухні є молоток для відбивання м’яса. Це досить простий інструмент, але ми рідко замислюємося про правильність його використання.

Виявляється, не все так просто. Те, яким візерунком ви відбиваєте м’ясо – ребристим чи плоским – має значення. Справа в тому, що одна сторона призначена для відбиття свинини, а інша – яловичини. Про тонкощі використання цього предмета розповімо разом з Ukr.Media.

Навіщо у молотка для відбивання м’яса дві сторони

Якщо ви вважаєте, що достатньо вдарити по м’ясу, щоб страва вийшла ідеальною, повинні розчарувати вас. Кожен візерунок, вибитий або відлитий у молотках для відбивання м’яса, має своє призначення і не використовується для прикраси.

Насправді використання того чи іншого боку інструменту залежить від типу м’яса, яке ви готуєте. Якщо ви готуєте свинину, краще використовувати ребристу сторону — таким чином ви відмінно розм’якшите м’ясо, а ваші відбивні або котлети вийдуть м’якими.

Якщо ви плануєте страву з яловичини, використовуйте пласку (або смугасту) сторону. Вона створена для ущільнення волокон. На жаль, під час смаження яловичина часто твердіє, але таким чином вона має бути ніжною та смачною.

Завдяки відбиванню м’яса полегшує смаження або запікання, тому що шматочки виходять не такими товстими. Ви зможете уникнути такого казусу як сира середина м’яса, а також скоротите час смаження.

Якщо вдома немає такого молотка — не впадайте у відчай. Відбивні можна приготувати за допомогою інших предметів.