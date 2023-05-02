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В який бік фольги загортати продукти для запікання: хитрощі, які спростять вам життя

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Без фольги для запікання нікуди!
Без фольги для запікання нікуди!. Фото УНІАН

Правильне використання фольги покращить вам життя

Фольга для запікання – незамінна річ для кожної господині. Страви, запечені з нею, виходять такими ж смачними та ароматними, як і на вугіллі. А лист залишається чистим як ні в чому не бувало. Рулон фольги, застелений на лист, врятує і під час приготування невеликих десертів, і коли готуєш м’ясо та рибу.

Разом з Vazhnoznat розповімо, як правильно використовувати фольгу для приготування їжі. Із цими секретами ваші страви будуть ідеальними.

Як вибрати фольгу для запікання

Вибір фольги — важливе питання. Для приготування їжі краще використовувати товсту фольгу — тоді можна не переживати, що в процесі запікання порветься або деформується. Якщо під рукою лише тонка фольга, можна скласти в кілька разів і закріпити з кожного боку.

Як правильно використовувати фольгу

Під час запікання у фользі страв з м’яса та риби важливо, щоб не було контакту продукту з повітрям – саме з цієї причини потрібно добре закріплювати краї фольги з кожного боку. А ось під час приготування фруктів та овочів повітря не завадить – так продукти пропаряться і будуть м’якшими.

Для отримання золотистої скоринки важливо спочатку довести страву до готовності, а потім розгорнути або зняти фольгу. У такий спосіб варто потримати страву 10–15 хвилин під верхнім вогнем.

Матова чи блискуча сторона: як правильно загортати продукти

Сторони фольги відрізняються: одна блищить, а друга матовіша без глянцю. Від того, якою стороною викласти фольгу на лист, залежить якість запікання і смак кінцевого результату. Глянцевий бік рулону краще віддає тепло і менше прилипає до продуктів. Тому потрібно простежити, щоб зовні була саме матова сторона фольги.

За допомогою фольги можна заточити ножі. Вони будуть гострими та без спеціального заточування.

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#Фольга #Лайфхак #Готуємо вдома