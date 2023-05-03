Ви все життя помилялися: як правильно їсти часник

З цими лайфхаками ви "вичавите" з часнику максимум вітамінів

Часник – продукт, без якого важко уявити нашу кухню. Він має протизапальну та антибактеріальну дію, незамінний борець з вірусами та захисник імунітету. Корисні властивості часнику відомі давно, тому він став важливим інгредієнтом страв у багатьох кухнях світу. Часник солять, маринують, його пікантний смак вдало підкреслює м’ясо, супи та гарніри.

Щоб максимально посилити ефект часнику, його потрібно правильно вживати. Як саме – розберемося з Ukr.Media.

Як правильно вживати часник

Якщо зубчик часнику роздавити і одразу з’їсти, то максимальної користі не буде. Тому, щоб максимально посилити ефект від вживання продукту, його потрібно роздавити, почекати 10 хвилин і тільки потім з’їсти.

Не можна зубчик часнику гріти, оскільки в цьому випадку часник втратить свої протиракові функції. У мікрохвильову печі часник також не рекомендується класти з тієї ж причини.

Цілі зубчики часнику не варто повністю класти в рагу чи іншу страву. Для кращого ефекту спочатку потрібно роздавити або дрібно нашаткувати.

Також не рекомендується змішувати часник із кислотою, наприклад з яблучним оцтом. І тут продукт також втратить свої лікувальні властивості.

А ось якщо ви любите часник, але соромтесь запаху після вас, то ця порада для вас. Якщо додати до зубчика трохи м’яти, можна нівелювати неприємну проблему.

До речі, з часнику можна приготувати відмінну часникову олію. Це ідеальна основа для багатьох страв.