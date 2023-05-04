Ідеально для салатів: хитрий трюк допоможе нарізати варені яйця за секунду
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Лайфхак, яким користуються досвідчені господині
Бувають випадки, коли треба швидко нарізати велику кількість круто зварених яєць. Цей продукт дрібниться для намазки на бутерброди, салатів тощо. Існує спосіб, як зробити це в один рух. Під рукою лише треба мати один кухонний предмет.
Є безліч способів подрібнити варені яйця, та один — найшвидший і найпростіший. Ukr.Media розповідає, як подрібнити кілька варених яєць в один рух.
Трюк з картоплем’ялкою
Загалом, яйця нескладно і недовго нарізаються ножем. Також немає проблеми у тому, щоб натерти їх на тертці. Та є один інструмент, який допоможе зробити це за лічені секунди. Річ йде про картоплем’ялку.
Відварені яйця охолоджуємо і чистимо. Їх слід перекласти в миску з високими бортами — так буде ефективніше, та й чистіше, адже шматочки яєць не зможуть розлітатися навкруги і перетворюватись на сміття на поверхнях. Просто візьміть до рук прес для картоплі та натисніть ним — і яйця подрібнені.
Цей спосіб нарізки — найшвидший. Вже за кілька секунд їх можна додавати в німецький яєчний салат або інші страви