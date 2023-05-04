Ідеально для салатів: хитрий трюк допоможе нарізати варені яйця за секунду

Лайфхак, яким користуються досвідчені господині

Бувають випадки, коли треба швидко нарізати велику кількість круто зварених яєць. Цей продукт дрібниться для намазки на бутерброди, салатів тощо. Існує спосіб, як зробити це в один рух. Під рукою лише треба мати один кухонний предмет.

Є безліч способів подрібнити варені яйця, та один — найшвидший і найпростіший. Ukr.Media розповідає, як подрібнити кілька варених яєць в один рух.

Трюк з картоплем’ялкою

Загалом, яйця нескладно і недовго нарізаються ножем. Також немає проблеми у тому, щоб натерти їх на тертці. Та є один інструмент, який допоможе зробити це за лічені секунди. Річ йде про картоплем’ялку.

Відварені яйця охолоджуємо і чистимо. Їх слід перекласти в миску з високими бортами — так буде ефективніше, та й чистіше, адже шматочки яєць не зможуть розлітатися навкруги і перетворюватись на сміття на поверхнях. Просто візьміть до рук прес для картоплі та натисніть ним — і яйця подрібнені.

Цей спосіб нарізки — найшвидший. Вже за кілька секунд їх можна додавати в німецький яєчний салат або інші страви