Мало хто знає: помилка у відбиванні м’яса, з якою страва стане катастрофою

Багато кулінарів роблять так і помиляються

Для неймовірних відбивних у паніровці та інших страв, м’ясо необхідно відбити. Це роблять, щоб страва була м’якою, ніжною та соковитістю. Але буває навпаки — після процедури шматочки стають сухими.

Поширена помилка — відбивати м’ясо на дерев’яній обробній дошці. З нею страва виходить сухою та прісною. Про це розповіли на Pixelinform.

Чому не можна використовувати дерев’яну дошку

Дерево – матеріал, що добре вбирає вологу. У тому числі й м’ясний сік. Тому продукт одразу стане сухим, що проявиться після термічної обробки м’яса. Найкраще для цієї цілі мати дошку з кулінарного пластику — цей матеріал не лише не вбере вологу від м’яса, але й не пошкодиться ударами молотка.

Як викрутитись з ситуації

Можна ж вдатись до деяких трюків із деревом, щоб зробити його більш підходящим для відбивання м’яса. Перед тим, як почати обробляти шматочки відбивним молотком, кухонну дошку можна обдати водою. Так матеріал вбере вологу і не "забиратиме" м’ясний сік.

Також можна просто покласти на поверхню харчову плівку: у цьому випадку м’ясо теж збереже соковитість. Також спробуйте приготувати м’ясо без відбивання — наприклад, запекти зі спеціями та вершковим маслом.