Облизувати рибу не треба: як у магазині визначити, що оселедець пересолений

Ваша рибка буде того ступеня засолювання, яке вам подобається

Ніхто не стане сперечатися з тим, що найсмачніший оселедець — той, що був засолений самостійно. Однак іноді господарки не мають можливості приготувати рибку своїми руками і доводиться вирушати в магазин вже за приготовленою рибою.

На жаль, спробувати солоний оселедець перед оплатою неможливо, тому іноді на нашому столі бувають жахливо пересолені і несмачні "гості". Щоб наступного разу не потрапити в таку колотнечу, вам достатньо лише знати кілька ознак надміру солоної риби. Разом з Рixelinform поділимося кількома хитрощами.

Як виявити, що оселедець пересолений

Коли ви їдете за покупками, вибирайте велику рибу. Справа в тому, що жирніший оселедець практично неможливо пересолити.

Серед пропонованого асортименту постарайтеся обирати риб-самців. Виявити його можна по широкому піджатому черевці та горбатій спинці. Спинка самок пряма і рівна, а черевце – об’ємне та обвисле.

І останнє: пересолений оселедець навпомацки набагато щільніше. Якщо на додаток до цих ознак ви виявили у риби деформований хвіст, добре подумайте над тим, чи ця риба гідна бути подана до вашого столу.

Почистити оселедець можна за кілька хвилин. Для цього потрібно лише знати хитрість норвезьких господарок.