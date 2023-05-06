Навіщо класти чайний пакетик у холодильник: хитрість, яка позбавить вас проблеми

Популярна проблема вирішиться за секунду

Кожна господиня бодай раз, але стикалася з проблемою неприємного запаху з холодильника. Цей аромат поширює готова їжа і продукти, що злегка зіпсувалися.

Як впоратися з цією проблемою, розберемося разом із Vazhnoznat. Завдяки нехитрим трюкам проблема неприємного запаху з холодильника точно вирішиться.

Як прибрати неприємний запах із холодильника за допомогою чайного пакетика.

Якщо ти хочеш прибрати неприємний запах із холодильника, поклади туди кілька пакетиків чаю. Вони чудово вбирають аромати та вологу. Вибирай фруктовий, трав’яний чи ягідний чай, щоб у холодильнику пахло свіжістю.

Як ще можна прибрати запах із холодильника

Один із засобів, яким користувалися ще наші бабусі — це миття стін, полиць та піддонів холодильника оцтовим розчином. Для цього необхідно розвести 1 столову ложку оцту у воді.

Такий же ефект досягається за допомогою лимона – необхідно просто покласти одну часточку на полицю в холодильнику. Особливо ефективно лимон справляється зі стійкими запахами риби та часнику.

Іншими перевіреними сорбентами є активоване вугілля, рис, сода та житній хліб. Вони допоможуть, якщо запах у холодильнику несильний. Ще аромат можуть поглинути пряні трави, цибуля, розрізане яблуко, мелена кава. Тільки змінюйте поглиначі запаху раз на кілька днів.

Можна також протерти полиці холодильника нашатирним спиртом. Він не залишає мильних розлучень, як магазинні засоби, при цьому добре розчиняє жир і видаляє мікроби.

Нашатир можна використовувати і для нового холодильника, щоб прибрати технічний запах пластику. Після такого прибирання краще залишити холодильник відкритим на кілька годин або на ніч.

А чи ви знали, що сувенірні магніти краще не вішати на холодильник? Виявляється вони можуть бути небезпечними.