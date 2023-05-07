Чи можна готувати їжу на гарячій воді з-під крана: мало хто знає про це

Ці поради допоможуть вам готувати не лише смачно, а й безпечно.

На наших кухнях постійно працюють два крани з водою різної температури. Деякі господині не бачать різниці у використанні для приготування холодної чи гарячої води.

Водночас, гаряча вода може бути небезпечною для здоров’я. Чому – розповімо разом із Ukr.Media.

Чому гаряча вода небезпечна для здоров’я

Справа в тому, що вся вода піддається спеціальному очищенню від різних домішок, шкідливих компонентів, які можуть завдати шкоди організму. Після очищення холодна вода надходить через сховища до міської водопровідної системи, і її можна використовувати для приготування їжі. Гаряча вода, бувши ще холодною та очищеною, надходить у спеціальні котельні. Там нагрівається та вирушає до споживача.

У процесі нагрівання гарячу воду додають особливі речовини, щоб запобігти корозійного процесу всередині труб. Звичайно, фахівці уважно стежать за концентрацією речовин, тому вона не повинна завдавати шкоди здоров’ю.

Чому не можна готувати на гарячій воді

Міська водопровідна система залишає бажати кращого – саме тому в гарячу воду додають більше спеціальних речовин, що перешкоджають корозії труб. Але ці препарати не захищають метал від руйнування та його частки потрапляють у гарячу воду. Тому гаряча вода, поки вона дійде до вашого крана, збирає та розчиняє безліч шкідливих речовин.

Саме з цих причин гарячу воду із крана вживати ні для пиття, ні для приготування їжі не рекомендується. Лікарі цього робити не радять – для пиття та приготування їжі слід використовувати бутильовану або воду з фільтру.

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