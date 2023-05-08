Генеральне прибирання не знадобиться: як без зусиль відмити посуд від тіста

Лайфхаки, які допоможуть вам помити посуд без зайвої метушні

Іноді відмити посуд від деяких продуктів дуже складно. Напевно, кожна господиня намагалася максимально швидко відмити каструлю від тіста, але зробити це за кілька хвилин практично неможливо.

Процес миття може бути не таким складним, особливо якщо знати перевірені та ефективні лайфхаки. Разом із Ukr.Media розповімо, як можна швидко очистити посуд від тіста.

Як відмити посуд від тіста за 10 хвилин

Щоб максимально швидко відмити посуд від тіста, необхідно залити його теплою водою та залишити на якийсь час. Коли залишки тіста розмокнуть і прилипають до поверхні каструлі, їх можна швидко змити з допомогою губки.

Що стосується брудних від тіста скал, ложок та інших кухонних приладів, їх краще замочити в теплій воді та залишити на 30 хвилин. У цьому випадку все залежить від ступеня забрудненості посуду. Наприклад, якщо ви готували тісто вчора, а збираєтесь мити посуд сьогодні, вам знадобиться 10 хвилин.

Як не забруднити тестом губку для миття посуду

Для цього потрібно спочатку віночком прибрати залишки тесту з каструлі або посуду, добре очистити місткість і потім використовувати губку. Якщо використовувати губку відразу після розм’якшення тіста, вона буде брудною і навряд чи вдасться вам ідеально очистити посуд.

Ці прості та ефективні способи не вимагають багато часу. Тому тепер будь-яке приготування, пов’язане з тестом, даватиметься легко.