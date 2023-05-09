Пройдіть тест і дізнайтесь, що вам хоче сказати ваша внутрішня жінка

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам більше

Всередині кожного з нас є внутрішній чоловік, внутрішня жінка та внутрішня дитина. Усі три стани перегукуються і гармонія між ними є дуже важливою. Яке ж послання для вас приготувала ваша внутрішня жінка — ми і пропонуємо вам сьогодні дізнатися, пройшовши простий психологічний тест на картинці.

Подивіться на ці вісім картинок і виберіть ту, яка вам найбільше подобається. Якщо не можете визначитися між двома, можна залишити дві. Уважно вивчіть зображення, а потім робіть свій вибір.

Подивіться на картинки, виберіть одну з них і отримайте важливе послання :

Результати тесту:

Перша картинка

Ви втомилися від постійної відповідальності. Щоденні завдання важким тягарем лежать на ваших плечах. Втомилися переживати і все контролювати і через це ви втратили здатність радіти життю, його маленьким дрібницям. Ви бачите лише завдання та зовсім не відпочиваєте. Настав час звільнити себе від важкого вантажу. Скиньте із себе завдання, які мають виконуватися не вами. Нехай кожен виконує свою роль, а ви – свою, адже насамперед ви – жінка.

Друга картинка

Настав час відкрити свої таланти цьому світу. У вас так багато знань, навичок, які ви вперто та довго розвивали. Можливо, ви самі ще не усвідомлюєте свого прихованого потенціалу, але він проситься на волю. Світ любить рішучих та сміливих людей, не бійтеся зробити перший крок і світ відкриється вам своїми можливостями.

Третя картинка

У вас накопичилося дуже багато негативних емоцій — невиплакані сльози, невисловлені слова. Ви настільки звикли бути сильною, що не помітили, як весь негатив накопичуватися всередині, душа та серце переповнені негативною енергією. Медитації, прогулянка віч-на-віч із собою, масаж, частину тиші – допоможуть вам розслабитися та почистити свій організм. Все це допоможе відновити внутрішні ресурси та повернути гармонію.

Четверта картинка

Здається, ви загралися і втратили справжню себе. У нас багато соціальних ролей у житті та головне – зуміти не втратити справжню себе. Коли ми забуваємо про свої цілі та свої бажання, ми стаємо лише маріонетками у чужій виставі. Життя схоже на театр. Головне – пам’ятати, що лише ми є постановниками гри.

П’ята картинка

Ви багато чого досягли, пройшовши чоловічим шляхом. Через біль, образи, волю, старанність та боротьбу. Це був складний, сповнений труднощів, шлях. Тепер ви щасливі? Пам’ятайте, що існує і жіночий шлях через ніжність, доброту, творчість, любов і прийняття. Він відкриє нові можливості для вас. Ваш внутрішній чоловік зіграв свою роль. Тепер настав час розбудити свою внутрішню жінку і дати їй волю поводитися.

Шоста картинка

Творчість — ще один спосіб спілкування зі світами. Через образи та інтерпретацію побаченого. Щоб бути художником чи письменником, необов’язково закінчувати курси. Головне — вміти побачити прекрасне та незвичайне у цьому світі. Творчі люди відкриті для людей та критики, адже вони розуміють, що цей світ недосконалий. Творчістю може бути, як новий спосіб звичайних справ (прибирання, приготування), так і створення нових шедеврів (наприклад вироби з бісеру).

Сьома картинка

Настав час вирости зі зляканої дівчинки до прекрасної жінки. Перестати боятися дитячими страхами та вийти у дорослий світ. Дитина не може керувати своїм життям чи приймати самостійні рішення. Дорослі чи ні — це наш усвідомлений вибір. Бути дорослою – значить брати відповідальність за своє життя, перестати боятися власної тіні, дивитися правді у вічі і не жити в ілюзіях.

Восьма картинка

Бути мамою – це відповідальна робота. Потрібно вчитися бути і іншим, і кухарем, і вчителем, і багато ще ким. Але така безліч ролей починає стомлювати. Кожна робота має на увазі вихідний або відпустку. Подумайте, що ви можете зробити, щоб влаштувати собі чудовий вихідний? Можливо, прогулянка парком на самоті? Чи зустріч із подругами? Приділяйте більше часу. Згадайте всі найкрасивіші моменти зі свого життя. Подякуйте Всесвіту за подарунки, що він приніс у ваше життя.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.