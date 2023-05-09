Пройдите тест и узнайте, что вам хочет сказать ваша внутренняя женщина

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше

Внутри каждого из нас есть внутренний мужчина, внутренняя женщина и внутренний ребенок. Все три состояния перекликаются и гармония между ними очень важна. Какое же послание для вас приготовила ваша внутренняя женщина — мы и предлагаем вам сегодня узнать, пройдя простой психологический тест по картинке.

Посмотрите на эти восемь картинок и выберите ту, которая вам больше всего нравится. Если не можете определиться между двумя — можно оставить две. Внимательно изучите изображения, а после делайте свой выбор.

Посмотрите на картинки, выберите одну из них и получите важное послание:

Результаты теста:

Первая картинка

Вы устали от постоянной ответственности. Каждодневные задачи тяжелым грузом лежат на ваших плечах. Устали переживать и все контролировать и из-за этого вы потеряли способность радоваться жизни, ее маленьким мелочам. Вы видите только задачи и совсем не отдыхаете. Пришло время освободить себя от тяжелого груза. Сбросьте с себя задачи, которые должны выполняться не вами. Пусть каждый выполняет свою роль, а вы – свою, ведь в первую очередь вы – женщина.

Вторая картинка

Пришло время открыть свои таланты этому миру. В вас так много знаний, навыков, которые вы упорно и долго развивали. Возможно, вы сами еще не осознаете свой скрытый потенциал, но он просится на волю. Мир любит решительных и смелых людей, не бойтесь сделать первый шаг и мир откроется вам своими возможностями.

Третья картинка

В вас накопилось слишком много негативных эмоций — невыплаканные слезы, невысказанные слова. Вы настолько привыкли быть сильной, что не заметили, как весь негатив копиться внутри, душа и сердце переполнены отрицательной энергией. Медитации, прогулка наедине с собой, массаж, час тишины – помогут вам расслабиться и почистить свой организм. Все это поможет восстановить внутренние ресурсы и вернуть гармонию.

Четвертая картинка

Кажется, вы заигрались и потеряли истинную себя. У нас много социальных ролей в жизни и главное – суметь не потерять настоящую себя. Когда мы забываем про свои цели и свои желания, мы становимся лишь марионетками в чужом спектакле. Жизнь похожа на театр. Главное – помнить, что только мы являемся постановщиками игры.

Пятая картинка

Вы многого добились, пройдя по мужскому пути. Через боль, обиды, волю, усердие и борьбу. Это был сложный, полный трудностей, путь. Теперь вы счастливы? Помните, что существует и женский путь — через нежность, доброту, творчество, любовь и принятие. Он откроет новые возможности для вас. Ваш внутренний мужчина сыграл свою роль. Теперь пришло время разбудить свою внутреннюю женщину и дать ей волю вести себя.

Шестая картинка

Творчество — еще один способ общения с миров. Через образы и интерпретацию увиденного. Чтобы быть художником или писателем необязательно заканчивать курсы. Главное — уметь увидеть прекрасное и необычное в этом мире. Творческие люди открыты для людей и критики, ведь они понимают, что этот мир несовершенен. Творчеством может быть, как новый способ обычных дел (уборка, готовка), так и создание совершенно новых шедевром (например поделки из бисера).

Седьмая картинка

Пришло время вырасти из испуганной девочки в прекрасную женщину. Перестать бояться детские страхи и выйти во взрослый мир. Ребенок не может управлять своей жизнью или принимать самостоятельные решения. Взрослеть или нет — это наш осознанный выбор. Быть взрослой — значит брать ответственность за свою жизнь, перестать бояться собственной тени, смотреть правде в глаза и не жить в иллюзиях.

Восьмая картинка

Быть мамой — это ответственная работа. Нужно учиться быть и другой, и поваром и учителем и много еще кем. Но такое множество ролей начинает утомлять. Каждая работа подразумевает выходной или отпуск. Подумайте, что вы можете сделать, чтобы устроить себе восхитительный выходной? Может быть, прогулка по парку в одиночестве? Или встреча с подругами? Уделяйте себе больше времени. Вспомните все самые красивые моменты из своей жизни. Поблагодарите Вселенную за подарки, что она принесла в вашу жизнь.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.