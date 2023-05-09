Ящик під духовкою: 90% використовують його неправильно

Відповідь вас здивує

Духовка — дуже помічний елемент на кухні. З її допомогою можна приготувати як чудові десерти, на кшталт тирольського пирога, так і солоні страви. Кожна стаціонарна газова духовка обладнана спеціальним ящиком внизу.

Як би дивно це не звучало, але 90% господинь використовують цей ящик не за призначенням. На порталі unian.ua розповіли, як правильно його використовувати і навіщо він взагалі потрібен.

Для чого потрібен ящик в духовці

Це невеликий простір з окремими дверцятами під духовою шафою. Та мало хто використовує його правильно — цю шафку або взагалі не відкривають, або їй знаходять абсолютно неправильне застосування.

Початкове призначення цього простору полягало в тому, щоб ставити туди готову їжу для розігріву або підтримки її температури. Їжа, поставлена туди, довго не холоне за умови, що на конфорках та у духовці щось готується. Тому відповідь максимально проста — ця поличка задумана для гарячої їжі, якщо потрібно, щоб вона якомога довше не остигала.

Цей простір насправді - для гарячих страв

Практично у всіх плитах такі ящики роблять висувними. Тобто дверцята такої шафки неможливо відкрити, її потрібно витягнути разом з усією шафкою. Щоб відкрити його, потрібно взятися за ручку або передню панель знизу, злегка підняти дверцята і потягнути ящик на себе.

Що не можна зберігати на цій полиці?

Більшість кулінарів зберігають там начиння, яким рідко користуються. Як правило це сковорідки, форми для випічки або горщики для запікання.

Однак є те, що зберігати в шафі під духовкою категорично не можна. Це стосується чашок, тарілок, келихів та склянок. Як мінімум, це незручно. Та ще й небезпечно для посуду: гаряча духовка — це не найкращий сусід для скляних або порцелянових посудин.

Також ми раніше розповідали, як позбавити духовку неприємного запаху. Це простий спосіб — знадобиться всього одна ложка засобу, що є на кожній кухні.