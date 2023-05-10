Чому губки для миття посуду різного кольору: відповідь знають не всі

Ви знатимете, як правильно вибирати губку

Миття посуду навряд можна назвати приємним кухонним заняттям. На жаль, це доводиться робити щодня.

Якщо будинку немає посудомийної машини, то найпопулярнішим помічником при митті посуду залишається звичайна поролонова губка. Виявляється, під час миття посуду є тонкощі, на які не звертають уваги навіть досвідчені господині. Разом з Ukr.Media розповімо, як правильно мити посуд губкою та яку роль у цій відповідальній справі відіграє її колір.

Чому губки для миття посуду роблять різнобарвними та на що це впливає

Звичні для нас кольорові губи є майже на кожній кухні. Ми ніколи не замислювалися, що за кольором мийної губки можуть ховатися її характеристики.

Причому слід звертати увагу саме на колір абразивної частини — жорсткої сторони, яку використовують, щоб відмити стійкі забруднення начебто пригорілої їжі. Це називається скотч-брайтом — якраз на нього і слід звернути увагу, адже він означає можливості абразивного матеріалу.

Мийні губки із зеленою абразивною стороною здатні позбавити навіть найсильніших забруднень. Однак такий жорсткий матеріал легко може зіпсувати деякі покриття або залишити подряпини. Такою губкою можна пошкодити навіть емальований посуд.

Якщо губка має червоний скотч-брайт, то її абразивна частина середня за жорсткістю. Часто це оптимальний вибір, адже такою губкою легко видалити стійкі забруднення і навіть прибрати їжу, що присохла. При цьому посуду майже не загрожує поява подряпин після інтенсивного тертя.

Що стосується жовтого кольору, то їм фарбують найлегші губки, якими слід мити, наприклад, скляний посуд. Такий матеріал досить ніжно поводиться із забрудненою поверхнею, а тому краще терти як слід.

Губка врятує не лише брудний посуд. З її допомогою можна вирішити ще одну досить поширену проблему.