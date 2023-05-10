Як вибрати полуницю без "хімії": поради, які точно вам знадобляться

З цими порадами на вашому столі буде завжди купа вітамінів

Смачна, ароматна, соковита та солодка полуниця – відмінний інгредієнт для десерту та вогнище вітамінів. Це одна з найулюбленіших ягід, але, на жаль, тільки не всяка полуниця на прилавку така корисна.

Якщо вирощує ягоди самостійно, можете не сумніватися у своєму врожаї. А ось ті, хто змушений купувати ягоди, ризикують купити полуницю з "хімією". Як цього уникнути, розповімо разом з Рixelinform.

Як вибрати полуницю без "хімії"

При виборі надавайте перевагу сухій ягоді однорідного кольору без ознак гниття. Якщо між м'якушем та листям є відстань – полуниця солодка, а якщо листя щільно прилягає до ягоди – вона з кислинкою.

Обов’язково зверніть увагу ще на такі нюанси:

Чим яскравіше полуниця , то більше в ній вітамінів. У темних ягодах міститься пігмент антоціан, який має протизапальний ефект і бореться зі старінням організму. Неприродно яскраві та "блискучі" плоди експерти купувати не рекомендують. Є ймовірність, що вони напхані хімікатами.

, то більше в ній вітамінів. У темних ягодах міститься пігмент антоціан, який має протизапальний ефект і бореться зі старінням організму. Неприродно яскраві та "блискучі" плоди експерти купувати не рекомендують. Є ймовірність, що вони напхані хімікатами. Запах – один із найкращих та простих варіантів знайти якісний продукт. Натуральні ягоди пахнуть так, що ви почуєте їх здалеку. У такої полуниці стійкий та приємний запах.

– один із найкращих та простих варіантів знайти якісний продукт. Натуральні ягоди пахнуть так, що ви почуєте їх здалеку. У такої полуниці стійкий та приємний запах. Якісна ягода буде із зеленою плодоніжкою. Якщо ж на ній є біла смужка, значить полуницю обробляли пестицидами.

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