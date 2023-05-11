Таропрогноз на 12 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю
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Такі хороші дні бувають рідко
П’ятниця, 12 травня 2023 року, обіцяє бути напрочуд позитивним і радісним днем для більшості.
Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Шістка кубків
Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.
Дев’ятка кубків
Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, вдача та благополуччя будуть на вашому боці.
Імператор
Кінець робочого тижня може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.
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