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Таропрогноз на 12 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на дванадцятий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на дванадцятий день травня. Фото telegraf.com.ua

Такі хороші дні бувають рідко

П’ятниця, 12 травня 2023 року, обіцяє бути напрочуд позитивним і радісним днем для більшості.

Так обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на дванадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, Дев’ятка кубків, Імператор

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, вдача та благополуччя будуть на вашому боці.

Імператор

Кінець робочого тижня може принести Вам реалізацію у професійному чи особистому житті. Озброївшись розважливістю та аналітичними здібностями, Ви нарешті зможете побачити практичний результат своєї роботи. Не бійтеся відстоювати свою точку зору і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не потрібно викидати кільце від пляшки з олією, — виявляється, ця заглушка може бути дуже корисною.

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