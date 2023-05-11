Навіщо потрібна решітка в духовці: майже ніхто не знає, як її можна використовувати

Розкриваємо секрети використання ґрат у духовці

Багато хто не замислюється про те, навіщо в духовці решітка, тому без довгих роздумів ставлять на неї сковороди. Але насправді сфера застосування не обмежується роллю підставки.

Решітка може бути корисною у приготуванні деяких страв. Разом із "Голою правдою" розповімо, що якісь страви можна зробити за допомогою цього предмета.

Що можна зробити за допомогою решітки у духовці

Тости в духовці

Вона може замінити тостер. Трохи нижче решітки поставте деко, застеліть його пекарським папером і поміж прутами решітки поставте скибочки білого тостового хліба. Через 20 хвилин у вас будуть справжні тости.

На решітці можна запекти овочі, причому прямо в шкірці. Картопля, перець або баклажани вийдуть просто неперевершеними.

Навіть м’ясний шашлик на решітці – не проблема. Для цього на шпажки наколи шматочки м’яса і встановіть решітку. Обов’язково знизу поставте деко, щоб сік з овочів або жир з м’яса капав на нього. Приготувати таку страву можна завжди, незалежно від погоди.

Такос у духовці

Решітка може допомогти у приготуванні мексиканської закуски такос. Візьміть лаваш і виріжте коло, повісьте на решітку та залиште на 15 хвилин у духовці. Для начинки можна використовувати обсмажений фарш із цибулею в томатній пасті та прикрасити страву можна сиром.

Курячі ніжки в духовці

Також можна приготувати курячі гомілки, просто повісивши їх на решітку. Обмастіть їх спеціями, а внизу підставте деко з картоплею — і страва готова!

З шухлядою під духовкою теж цікава історія, адже більшість використовує її неправильно. "Телеграф" розповідав, навіщо вона призначена.