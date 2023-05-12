Навіщо дивитися в очі оселедцю: як правильно вибрати рибу

Вибирайте улюблену рибку правильно

Оселедець корисний для кісток, нирок, а жирні кислоти у його складі незамінні у профілактиці хвороб мозку, серця та судин. Слабосолона рибка з рослинною олією та зеленою або ріпчастою цибулею – улюблена страва багатьох людей. А який смачний форшмак із нього виходить! Це така смакота, що відірватися важко.

Багато хто любить купити оселедець і засолити його вдома самостійно. Як правильно вибрати смачну рибку, щоб не довелося шкодувати про свій вибір, розповімо разом із Рixelinform.

Як правильно вибрати оселедець

Перше, що вам належить зробити — подивитися оселедець прямо в очі. Вони мають бути ясними, а не червоними чи каламутними. У такому разі риба вже не годиться, щоб її подавали до столу.

Крім цього, оцінити якість пропонованої продавцем риби можна за іржавими нальотами на тушці. Якщо їх немає, рибу можна сміливо купувати.

Зрештою можна спостерігати, як продавець витягає рибу з розсолу. Ця рідина має бути прозорою, а не каламутною.

Крім цього, розсіл повинен стікати з оселедця як вода. Якщо він важко "спадає", значить, риба лежить у розсолі надто давно.

Раніше ми розповідали, як чистять оселедець норвезькі господарки — дружини моряків. Спробуйте і переконайтеся, що чищення риби може бути швидким і без метушні.