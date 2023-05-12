Як очистити губку від мікробів: дивовижні хитрощі, про які багато хто не здогадується

Ці методи допоможуть продезінфікувати губку і продовжити термін служби на вашій кухні.

Кухонні губки потрібно регулярно міняти, проте на них з’являються бактерії вже за кілька днів після початку використання. Досвідчені господині регулярно чистять губки для посуду, що допомагає довше зберегти їх чистоту та форму.

Якщо ви користуєтеся губкою буквально кілька днів, але її стан викликає невдоволення, можете скористатися кількома простими способами. Якщо правильно чистити губку для миття посуду, вона прослужить на кухні набагато довше. Як це зробити, розповімо разом із Ukr.Media.

Як очистити губку від мікробів

Щоб знищити небезпечні мікроорганізми, необхідно нагріти губку до високої температури. Це може забезпечити посудомийна машина. Для дезінфекції губки потрібно покласти на верхню полицю пристрою та включити на ніч разом із покладеними всередину тарілками та склянками. Таку обробку потрібно робити щодня.

Також допоможе мікрохвильова піч – у цьому випадку знищення мікроорганізмів відбувається під дією високої температури. Губку необхідно змочити водою, щоб не розплавилася чи не спалахнула. Переконайтеся, що вона не містить металів – все це може зіпсувати мікрохвильову піч. Обробку губки потрібно проводити щодня протягом двох хвилин.

Використання гарячої води із крана з милом або засобом для миття посуду не захищає від бактерій та вірусів. Більш надійний метод – замочування у відбілювачі. Його потрібно розбавити гарячою водою в пропорції 1:10 і витримати губку 15 хвилин.

Такий спосіб допоможе продезінфікувати, видалити всі шкідливі мікроорганізми. В цьому випадку важливо стежити, щоб розчин не потрапив на руки. Після замочування губку потрібно обполоснути проточною водою та видалити залишки засобу. Він не повинен потрапляти на кухонні предмети та харчові продукти.

Але пам’ятайте, що деякі бактерії та віруси виробляють стійкість до таких засобів. Щоб уникнути зараження інфекціями, губку слід міняти раз на два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому губки для миття посуду бувають різного кольору. Ви точно знатимете, яка губка для чого потрібна і як її потрібно очистити.