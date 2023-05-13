Робіть так — і у вас ніколи не вийде пиріг: помилки, які досі припускають більшість господарок

Тепер ваша випічка буде ідеальною

Улюблену випічку пече чи не кожна господиня. Цей процес здається звичним, а тому простим та зрозумілим.

Однак насправді приготування улюблених смаколиків супроводжується чималою кількістю помилок, які допускаються як кулінарами-початківцями, так і досвідченими господинями. Разом із ProstoWay розповімо про них.

Основні помилки при випіканні пирогів

Ігнорування рецептів. Часто господині не враховують усіх нюансів при приготуванні випічки. Нехтувати вимогами до обсягу інгредієнтів у жодному разі не можна: така безтурботність може негативно вплинути на смакові якості страви.

Для повітряного пирога багато господинь за звичкою використовують соду. Однак ця рекомендація давно застаріла: зараз немає дефіциту розпушувачів, які точно не додають у випічку зайвих смаків.

Небажання робити рідку начинку густішою. Часто господині використовують для приготування пирогів рідкі компоненти, наприклад, варення. Воно часто витікає, а тому для цього потрібно загустити начинку. Для цього можна використати крохмаль.

Часте відкриття духовки. Звичайно, кожна господиня хоче "відвідати" випічку, щоб перевірити її ступінь готовності. Однак якщо при випіканні страви часто відкривати духовку, то температурний режим порушиться. В результаті пиріг не буде пишним.

А якщо додайте в випічку один інгредієнт, вона довго не черствітиме. З цією хитрістю ваші пироги будуть свіжими довгий час.