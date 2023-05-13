Мало хто знає: для чого у молотка для відбивання гладка сторона

Чому одна сторона гладка, а інша — ребриста

У багатьох на кухні є молоток для відбивання м'яса. Це досить простий інструмент, без яких не вдасться зробити, скажімо, ароматні відбивні. Втім, ми рідко замислюємося над тим, як його потрібно використовувати правильно.

Насправді те, яким візерунком ви відбиваєте м'ясо — ребристим або плоским — має велике значення. Один бік призначений для відбивання свинини, а інший — яловичини. Про це інформує Ukr.Media.

Як правильно відбивати м’ясо?

Недостатньо просто вдарити по м'ясу, щоб страва вийшла ідеальною. Мало хто знає, але кожен візерунок, вибитий або відлитий у молотках для відбивання м'яса, має своє призначення.

Те, який бік інструменту використовувати, залежить від типу м'яса. Для свинини краще використовувати ребристу сторону — вона відмінно розм’якшить м’ясо для відбивних.

Ребриста сторона - для свинини

Якщо ви плануєте страву з яловичини, використовуйте плаский (або смугастий) бік. Таке відбивання зробить м’ясо ніжним та смачним, а ще не дасть йому висохнути і затвердіти під час смаження.

Загалом відбивання м'яса полегшує смаження або запікання, тому що шматочки, серед іншого, виходять тоншими. Абсолютно гладка сторона пригодиться також, якщо плануєте котлети кордон блю — нею вдасться акуратно відбити куряче філе, не пошкодивши його цілісність.