Шалені трюки з приголомшливим результатом: як розкрити аромат лаврового листа у стравах

Розбираємось з "лавровими" нюансами разом

Лавровий лист є популярною пряністю на українській кухні. Пельмені, супи, тушковані страви іноді важко уявити без цього інгредієнта.

Однак багато господинь використовують його неправильно. В результаті їжа може дуже гірчити або ефект від лаврового листа зовсім не буде. Разом із Ukr.Media розповімо кілька правил, які допоможуть правильно розкрити аромат.

Як правильно використовувати лавровий лист у стравах

Щоб зробити аромат більш насиченим, необхідно розім’яти лаврове листя в руках перед використанням або потерти один одного. Злегка розігніть кожен лист, трохи розімніть, потріть, але не ламайте. Листя стане більш гнучким, а ефірні олії – більш доступними.

У лавровому листі містяться гіркі речовини, тому тривале перебування його в страві або в киплячій воді призведе до гіркоти страви. Тому пряність необхідно додавати за п’ять хвилин до готовності супу чи бульйону та за 10 хвилин до готовності страв.

Але в курячий бульйон лавровий лист досвідчені кухарі не додають – прянощі можуть заглушити смакові особливості курки. В овочевий бульйон спецію кладуть в обмеженій кількості або не додають, оскільки рідина вже досить ароматизується овочами.

На літр рідини потрібно брати не більше одного – двох листочків. Зробити аромат більш насиченим і ніжним можна, якщо збільшити кількість листя в блюді вдвічі та на стільки скоротити час перебування прянощі в каструлі. З готових страв лаврове листя завжди потрібно виймати відразу, щоб не допустити гіркоти.

А от якщо додати лавровий лист у каву, результат вас може здивувати. Незвичайний смак припаде вам до душі.