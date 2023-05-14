Не в холодильнику: як зберігати вершкове масло — більшість із нас робить це неправильно

Майже всі припускаються цієї помилки

Вершкове масло — не тільки складова величезної кількості рецептів, таких як неймовірний Наполеон з трьох інгредієнтів, а й самостійний продукт для бутербродів. Якщо ви регулярно їсте хліб з холодним маслом з холодильника, ви, мабуть, часто дратуєтесь через те, що жир не розподіляється належним чином.

Це відбувається через те, що масло зберігається в холодильнику. Але насправді йому там не місце, інформує Ukr.Media.

Чому краще не зберігати масло в холодильнику

Вершкове масло — універсальний кулінарний продукт. Оскільки його роблять з молока, у багатьох споживачів він опиняється у холодильнику. Щоб вершкове масло залишалося якомога м'якшим, найкраще не класти його в холодильник.

Це спрацює, якщо ви використовуєте пачку масла впродовж двох тижнів, а кімнатна температура не сягає вище ніж 21 °С. У такому випадку його можна без вагань зберігати на кухні, наприклад, у посуді для масла, подалі від сонячних променів.

Тримання масла в холодильнику, звісно, значно продовжить термін зберігання вершкового масла — від кількох тижнів до кількох місяців. Ще одним із варіантів є заморожування масла невеликими порціями.

Як зберегти масло свіжим довше

На думку експертів із центру захисту прав споживачів, необхідно завжди використовувати чисті столові прилади, коли берете трохи масла від великого шматка. Якщо термін придатності перевищений або температура в приміщенні змінилася, масло не обов'язково потрібно викинути у смітник. Уважно його розгляньте і спробуйте, щоб визначити, чи не змінився його колір та смак.

Тому вершкове масло краще не зберігати в холодильнику постійно. Виняток — рецепти, для яких масло потрібне замороженим, такі як легендарний тирольський пиріг.