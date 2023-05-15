Як найкраще мити овочі, щоб позбутися бактерій: правило, яке ви раніше хотіли знати

Хитрість допоможе помити ваші овочі ідеально чисто

Прекрасний вид продуктів у магазинах завжди привертає до себе увагу. Але в овочах, фруктах і зелені можуть міститися різного роду мікроорганізми, яких потрібно своєчасно позбутися.

Саме тому миття продуктів перед вживанням є важливим кроком. Це допоможе забезпечити безпеку харчових продуктів, захистити себе від різноманітних бактерій, які можуть перебувати на їх поверхні. Ретельно вимиті овочі не стануть причиною кишкової інфекції та інших неприємностей. Як правильно це зробити, розглянемо разом з Рixelinform.

Як правильно мити овочі

Перед початком процесу миття овочів та зелені необхідно видалити всі видимі забруднення. Для цього наповніть миску або раковину холодною водою, помістіть овочі у воду і перемішайте. Залишіть їх у воді на кілька хвилин.

Для безпеки овочів та зелені, що потрапляють на стіл, підготуйте правильний мийний розчин. 1 столову ложку оцту розведіть у 3 л води та покладіть туди овочі на 20-30 хвилин. Після вказаного часу вийміть овочі з миски та промийте під проточною водою. Викладіть овочі чи зелень на рушник і дайте їм обсохнути. Такий важливий прийом дозволить зробити вашу їжу безпечною та здоровою.

Овочі для салатів потрібно нарізати правильно. Це покращить і смак, і зовнішній вигляд страв.