Жодних сталевих губок: поради, які допоможуть продовжити життя керамічної сковороді

Правильне використання продовжить життя посуду

Керамічний посуд має безліч переваг. Її можна використовувати як завгодно, вона чудово зберігає свій зовнішній вигляд і не тьмяніє з часом. Крім того, їжа в ній не втрачає своїх корисних властивостей, матеріали більш екологічні та добре витримують як низькі, так і високі температури.

Однак є деякі правила, які слід дотримуватися, щоб керамічний посуд прожив якнайдовше і зберігав свої переваги. Разом із Ukr.Media розповімо про них.

Як продовжити життя керамічної сковороді

Правильно підбирайте лопатки та інші прилади, якими торкаєтесь сковороди. Метал пошкодить поверхню, тому віддавайте перевагу дерев’яним, пластиковим або силіконовим лопаткам.

Не використовуйте грубі, сталеві або абразивні губки та засоби для миття керамічної сковорідки. Замініть їх на більш щадні, вибирайте м’які губки або ганчірки з мікрофібри.

Щоб безпечно відмити сковороду і відтерти їжу, що пригоріла, не обов’язково мити її годинами. Достатньо налити в неї трохи води та нагріти на слабкому вогні – коли вода нагріється, забруднення легко відійдуть за допомогою лопатки.

Краще не ставити сковороду з кераміки одразу на великий вогонь. Цей матеріал не зазнає різких перепадів температур. Розігрівати їжу потрібно поступово збільшуючи вогонь.

Керамічний посуд не любить різких контрастів. Тому не ставте сковороду в холодильник, коли поверхня ще не захолола і не заливайте холодною водою.

Брудну сковороду можна залити пивом і результат вас здивує. Ви не впізнаєте свій посуд!