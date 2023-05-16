Жир втече сам: хитрі трюки, як знежирити бульйон або суп

Шар зайвого жиру може зіпсувати страву, але рішення є

Ароматний суп чи наваристий бульйон приготувати порівняно нескладно. Але буває, що супи на м’ясній основі виходять надто жирними. Масна плівка на поверхні зіпсує смак навіть найкращого борщу.

Жир із супу, рагу або підливи можна збирати різними способами. Разом з "Сьогодні" розповідаємо про найкращі із них.

Видаляємо жир охолодженням

Найпростіше, що можна зробити – це охолодити суп. Тоді жир збереться на поверхні і застигне — так його буде найпростіше видалити. Зберіть його ложкою і викиньте.

Також є способи, як зробити це за допомогою холоду, які не передбачають охолодження всієї каструлі. Покладіть на кілька хвилин металевий ополоник в морозильник. Потім замороженим дном декілька разів проведіть по поверхні супу. Холодна поверхня збере жир. За необхідності це можна повторити декілька разів.

Подібним чином діють кубики льоду — покладіть їх у суп на кілька секунд. Охолоджуючи поверхню, вони притягнуть до себе жир, і той збереться у великі краплі, які буде легко дістати ложкою разом із льодом.

Інші способи

Глечик або соусник. Коли суп трохи охолоне, перелийте його в глечик або соусник. Потім вилийте назад у каструлю. Якась частина жиру залишиться на стінках глечика.

Скибочки хліба. Викладіть їх на поверхню супу та притисніть ложкою. Жир вбереться.

Так можна робити не лише з занадто жирним супом. Ці способи допоможуть врятувати і рагу, і підливу до гарніру.