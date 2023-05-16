Як позбавиться нітратів у ранніх овочах: поради фахівців

Позбавляйтеся від нітратів у ранніх овочах, фруктах та зелені

Свіжі овочі, фрукти та зелень вже з’явилися на прилавках. Але купуючи ранні фрукти та овочі, слід пам’ятати про їхню потенційну небезпеку – нітрати та пестициди. Рання продукція з парників та теплиць містить у 2-3 рази більше нітратів, ніж сезонна зелень та овочі з грядки.

Разом з Коломойською міською радою розповідається декілька корисних порад щодо зниження вмісту нітратів в овочах. Харчуйтеся завдяки їм правильно.

Як позбутися нітратів у ранніх овочах, фруктах та зелені.

Це можна зробити кількома способами:

замочування овочів, фруктів та зелені у чистій воді у співвідношенні 1:10 не менше 1 години. Це знизить вміст нітратів у овочах на 25-30%. Результат буде ще кращим, якщо води буде більше, а час вимочування довше;

бланшування та відварювання овочів у великій кількості води. Отриманий відвар для харчування не можна використовувати.

вимочування у легкому розчині аскорбінової кислоти. Це допоможе знизити вміст нітратів на 36-58%;

соління та квашення овочів. На 4 день вміст нітратів падає, на 18 день вони взагалі майже відсутні.

Приготовані зі свіжих овочів салати намагайтеся вживати відразу і не зберігайте їх в холодильнику. Також готуйте заправки до салатів на основі лимонного або гранатового соку. Вони знешкоджують нітратні сполуки.

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