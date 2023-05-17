Як зберігати сало: хитрий дідівський трюк з фольгою

Річ у тім, що для різних видів сала спосіб зберігання може відрізнятися

Попри те, що у шанувальників цієї закуски смачне сало практично не залежується, та все ж слід розібратися, як його правильно зберігати. Особливо це стосується того, як довго продукт "тримається" при кімнатній температурі, і скільки — в холоді.

Краще не нехтувати головними особливостями зберігання сала. Як це робити правильно, розповіли на порталі "Главред".

Скільки зберігається сало в холодильнику

В основному ми зберігаємо сало в холодильнику або морозильній камері. Це стосується і копченого, і солоного сала. Не слід забувати прості правила:

у холодильнику солоне сало зберігається до трьох місяців;

у морозильній камері — не більше одного року.

Де краще: в холодильнику чи морозилці?

Все залежить від того, як швидко ви плануєте його з’їсти. Особливо це стосується копченого сала — воно має дещо інший термін зберігання, тому не варто залишати ароматний шматочок на потім. Загалом же правила такі:

сире сало в морозилці зберігається близько 2 місяців;

копчене сало в холодильнику — близько 3 місяців.

У чому краще зберігати сало

Як і будь-який інший продукт тваринного походження, сало для тривалого зберігання необхідно ізолювати від навколишнього середовища. Можна просто помістити його в пакет і щільно загорнути, щоб він не пропускав повітря. Так продукт довше збережеться і буде тішити вас своїм смаком.

Як зберігати копчене сало в домашніх умовах

Найдовший термін зберігання забезпечить морозильна камера. Як це робити, описано вище. Однак є один нюанс, який стосується саме копченого сала — перед тим, як помістити продукт в морозилку, кожен шматок загорніть у фольгу або харчову плівку — обов’язково у три шари.

Окрім того, що сало — цілком самостійний продукт, який можна їсти просто з хлібом, воно ще й входить до складу багатьох смачних страв. Якщо вам подобається смак сала, зверніть увагу ще на особливу м’ясну намазку-заготовку.