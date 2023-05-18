Секретний інгредієнт зробить тушковану капусту незабутньою: тепер усі будуть просити лише її

Тепер ви готуватимете тільки так

Кожен з нас любить поласувати тушкованою капустою, адже ця страва досить проста в приготуванні і дуже корисна для організму. А якщо до тушкованої капусти додати м’ясо, гриби або чорнослив, то смак вийде просто незрівнянним.

А щоб зробити цю страву ще апетитнішою, достатньо додати один інгредієнт. Який саме, розповімо разом із "Главредом".

Що додати в капусту, щоб блюдо було ідеальним

Часто буває, що зовнішній вигляд страви бажає найкращого – після приготування капуста нерідко перетворюється на кашу. Таку страву можна врятувати, додавши до неї звичайний оцет (9%). Досвідчені кулінари стверджують, що приготовлена таким чином страва набуде більш виразних нот і матиме приємну пікантність.

Скільки оцту необхідно додати до тушкованої капусти

Тут все залежить від ваших уподобань. Зазвичай господарки розраховують, що на 1 кілограм капусти достатньо буде 1 столової ложки оцту. Однак ви можете варіювати цю пропорцію, якщо хочете зробити страву більш-менш пікантною.

Оцет потрібно додавати до капусти лише тоді, коли вона вже трохи протушкується. Як правило, це відбувається за півгодини після початку приготування.

Тепер ви знаєте секрет чудової тушкованої капусти. Ваші рідні точно попросять добавки, адже від такої смакоти просто неможливо відірватися!

А два інгредієнти можуть змінити запах цієї страви. Додавши їх у капусту, ви отримаєте просто ароматну смакоту.