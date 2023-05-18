Навіщо досвідчені кухарі заливають м’ясо чаєм: ця хитрість відома небагатьом

Небагато часу та продуктів — і ваше м’ясо буде ідеальним

М’ясні страви – це завжди смачно та ситно. При їх приготуванні завжди важливо враховувати багато факторів – це впливатиме на текстуру готової страви.

Зазвичай цієї мети використовуються маринади. Але деякі кухарі використовують абсолютно унікальні та незвичайні способи. Про один з таких розповідає Ukr.Media.

Навіщо досвідчені кулінари заливають м’ясо чаєм

Вважається, що цей прийом допомагає приготувати м’який продукт, який сподобається кожному. На основі чаю готують особливий маринад, що дає змогу досягти потрібного результату. М’ясна страва виходить не тільки м’якою і ніжною, але й має чудові смакові якості.

Як правильно використовувати чай

Краще вибирати класичний чорний чай та заварювати його звичним чином у чайнику. Слід додати цукор, кілька шматочків лимона та спеції, щоб маринад вийшов ще кращим. Зачекайте, поки напій охолоне та обережно залийте підготовлене м’ясо на півгодини.

Обсмажте цибулю і додайте до овочу замариновані шматочки м’яса. Після появи скоринки потрібно додати чайний маринад. Тушкувати страву необхідно таким чином до повної готовності.

До речі, відрізнити натуральне м’ясо від хімії можна лише за півхвилини. Для цього вам знадобиться лише сірник.