5 простих порад, які допоможуть зберегти здоров’я рота

Дотримання простих рекомендацій дозволить забути про проблеми з зубами

Догляд за ротовою порожниною — це не те, що можна зробити раз і забути. Це постійна робота, яка потребує уваги і дисципліни. Але результат того вартий: здорова і красива посмішка, свіже дихання і менший ризик захворювань.

Чистьте зуби двічі на день

Це найбазовіша і найважливіша рекомендація для догляду за ротовою порожниною. Чистка зубів допомагає видалити бактеріальний наліт, що утворюється на поверхні зубів і може призводити до карієсу, запалення ясен і неприємного запаху з рота. Чистити зуби слід двічі на день — вранці і ввечері — протягом двох-трьох хвилин кожного разу. Важливо вибирати правильну зубну щітку (не занадто жорстку і не занадто м’яку) і зубну пасту (з фтором і без абразивних частинок). Також слід чистити не тільки передні, а й бокові і задні поверхні зубів, а також язик.

Використовуйте зубну нитку або міжзубну щітку

Чистка зубами не завжди достатня для повного очищення ротової порожнини. Іноді між зубами залишаються залишки їжі або наліт, якого не можна видалити щіткою. Тоді на допомогу приходять зубна нитка або міжзубна щітка. Вони дозволяють проникнути в важкодоступні місця і запобігти утворенню карієсу між зубами. Використовувати зубну нитку або міжзубну щітку слід раз на день, найкраще перед сном, після чистки зубами.

Обмежуйте споживання цукру і кислих продуктів

Харчування також впливає на стан ротової порожнини. Деякі продукти можуть пошкоджувати емаль зубів або сприяти розвитку бактерій. Особливо шкідливими є цукор і кислотні продукти (наприклад, соки, газована вода, цитрусові). Цукор є поживним середовищем для бактерій, яким вони видобувають кислоту, що руйнує емаль. Кислотні продукти також можуть пошкоджувати емаль і спричиняти чутливість або ерозивне ураження зуба. Тому слід обмежити споживання цих продуктів або промивати рот водою після кожного прийому їжі або напою.

Підбирайте правильні продукти для догляду за ротовою порожниною

Не всі засоби для гігієни рота однаково корисні. Деякі можуть містити шкідливі або алергенні речовини, які можуть подразнювати слизову оболонку рота або викликати алергічну реакцію. Також слід уникати продуктів, які мають високий вміст спирту, оскільки вони можуть висушувати рот і сприяти розвитку бактерій. Замість цього можна використовувати безспиртовий антибактеріальний ротовий ополіскувач.

Регулярно відвідуйте стоматолога

Навіть якщо ви дотримуєтеся всіх правил догляду за ротовою порожниною, це не гарантує, що у вас не буде жодних проблем з зубами або яснами. Тому слід регулярно (не рідше ніж раз на пів року) відвідувати стоматолога для професійного огляду і чистки зубного каменю. Стоматолог може виявити початковий етап карієсу або запалення ясен і призначити своєчасне лікування. Також стоматолог може порадити вам індивідуальну схему догляду за ротовою порожниною, залежно від особливостей вашого зубного ряду і стану слизової оболонки.

Нагадаємо, що варто також стежити за відчуттями у вашій ротовій порожнині. Неприємний присмак у роті може свідчити про хворобливий стан. Одним із захворювань рота є запалення ясен та слизової — читайте також, які заходи з профілактики можуть уникнути цих проблем.