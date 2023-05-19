Омлет без горілки — ранок зіпсований: найнезвичайніші добавки в яєчню

Звичний сніданок заграє новими фарбами

Однією з найулюбленіших страв на сніданок є омлет. Вважається, що він має бути пишним, ситним, смачним та апетитним.

У світі вигадано безліч різноманітних рецептів омлетів і здається, що щось нове придумати неможливо. Але разом з Рixelinform розповімо про різні добавки до цієї страви.

Що додати до омлету для смаку

Зелень та сир – це класичний варіант страви, яким нікого не здивуєш. Сир для омлету можна використовувати будь-який, а зелень – свіжу чи заморожену.

М’ясо та крупи. Оригінальний омлет виходить із куркою та рисом – це вже можна назвати повноцінною вечерею. Рис потрібно заздалегідь відварити, а курячі грудки обсмажити.

Овочі. З яйцем відмінно поєднується як броколі, так і цукіні. Калорій у такому сніданку буде щонайменше. Овочі нарізають тонкими смужками або кубиками та відправляють на сковороду у сирому вигляді. Трохи обсмаживши, їх заливають яєчною сумішшю.

Риба та горілка. Ці варіанти краще готувати у вихідний день. Найкраще в омлет використовувати червону рибу. Їїможна додавати на свій смак. Горілку для ніжності страви додають із розрахунку 1 чайна ложка на 4 яйця.

А ось якщо ви хочете поласувати омлетом-десертом, додайте яблука до карамелі. Для цього яблука потрібно нарізати середніми шматочками та обсмажити на вершковому маслі. Коли фрукти стануть м’якими, потрібно полити їх лимонним соком і посипати цукром.

Коли яблука покриються карамеллю, настає черга яєчної суміші. У цьому випадку білки збивають без жовтків і з цукром – на 4 яйця потрібно 50 г цукру. Потім у збитому білку панірують яблука та обсмажують. В результаті ви отримаєте яєчне суфле із печеними яблуками.

Якщо хочете отримати ідеальний омлет, скористайтеся головними секретами. З ними страва стане улюбленою у всіх членів вашої родини.