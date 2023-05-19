Як правильно почистити сонцезахисні окуляри та не зіпсувати їх: корисний лайфхак

Дуже важливо не зіпсувати спеціальне покриття, яке захищає очі

Погода нарешті радує сонячним промінням, а це означає, що настав час сонцезахисних окулярів. На жаль, часто виявляється, що після частого носіння та спроб очистити скло на наших окулярах швидко з’являються подряпини.

Якщо ви хочете знати, як правильно чистити сонцезахисні окуляри, "Телеграф" розповість про те, що можна і що не можна робити під час цього, здавалося б, простого процесу.

Як правильно чистити поляризовані сонцезахисні окуляри

Найкращий спосіб почистити сонцезахисні окуляри – старе добре мило та вода. Це найефективніші засоби для очищення аксесуара, незалежно від того, поляризовані вони чи ні.

1. Вимийте руки. Жир та бруд зі шкіри легко переносяться на оправу.

2. Змийте будь-яке сміття. Перш ніж розпочати очищення, промийте лінзи під теплою водою. Таким чином ви змиєте сміття, яке потенційно може подряпати скло в процесі очищення.

3. Мийте окуляри за допомогою м’якого мила. Використовуючи м’яке мило або засіб для миття посуду без хімікатів та лосьйону, акуратно протріть оправи, а потім нанесіть на кожну лінзу. Вам знадобиться лише дві-три краплі мила розміром з горошину, щоб очистити окуляри. Особливу увагу приділіть областям, де окуляри стикаються з вашим обличчям та руками, а також на склі.

4. Промийте окуляри. Ретельно промийте сонцезахисні окуляри у теплій воді. Переконайтеся, що мило змилося.

5. Висушіть серветкою з мікрофібри. Ганчірка з мікрофібри — ідеальний вибір для сушіння окулярів. Вона не подряпає лінзи та не залишить розводів та інших слідів.

Що не можна робити при чищенні сонцезахисних окулярів

Використовувати паперові вироби. Хоча серветки та паперові рушники можуть здатися м’якими, насправді вони виготовлені з целюлозних волокон, які можуть подряпати ваші окуляри.

Сушити окуляри на повітрі. Це вірний спосіб запобігти появі подряпин, але він також призводить до того, що залишаються сліди від води.

Витирати окуляри одягом. На тканині накопичуються пилок, пил та клітини шкіри, які залишать сліди на ваших окулярах.

Дихати на скло перед тим як протерти окуляри. Те, що ви п’єте, впливає на кислотність вашої слини та рідкі частинки у вашому диханні. Якщо ви випили каву, чай, алкоголь, газовані напої або інші кислі напої, а потім дихаєте або плюєте на окуляри, щоб очистити їх, це може призвести до псування покриття. До того ж це антисанітарія.

Використовувати агресивні засоби для чищення. Багато комерційних засобів для скла містять аміак, відбілювач, ацетон, оцет і медичний спирт для детоксикації поверхонь і надання блиску без розлучень. Однак ці хімікати небезпечні для тонованого скла, включаючи сонцезахисні окуляри. Вони можуть змити відтінок, зробивши ваші окуляри марними.

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