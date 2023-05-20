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Додайте ложку олії — і звичайна чавунна сковорода перетвориться на антипригарну

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Один засіб перетворить стару сковороду на антипригарну
Один засіб перетворить стару сковороду на антипригарну. Фото pinterest.com

Зі старої бабусиної — в нову антипригарну

Нові сковорідки часто продаються з антипригарним покриттям. Вони зручні у використанні, але коштують дорожче за звичайні. До того ж час заводського антипригарного шару не вічний, і надалі потрібна буде потрібно подальша покупка іншої сковороди.

Але з усього можна знайти вихід. Якщо вдома є звичайна чавунна сковорода, то її можна перетворити на антипригарний посуд. Як це зробити, розповімо разом із Ukr.Media.

Що допоможе створити антипригарне покриття на сковороді.

До сковороди не чіпляється їжа в тому випадку, якщо на ній є спеціальний шар. У домашніх умовах для його створення потрібна рослинна олія, що має високий ступінь до полімеризації – для цього підійде лляна або олія з виноградних кісточок.

Як зробити сковороду антипригарною

Знадобиться звичайна чавунна сковорода. Якщо вона нова, тільки з магазину, то її потрібно відмити від виробничої обробки технічним мастилом. Для цього її потрібно вимити з милом, і висушити та починати створення антипригарної плівки.

Для початку просмажте сковороду, щоб позбутися запаху олії. Налийте 1-2 ст. лляної олії на дно сковороди, і розмажте його по дну та бокам посуду. Якщо є бажання зробити його повністю антипригарним, слід намазати маслом з усіх боків – це зручно зробити за допомогою пензлика. Якщо є залишки олії, заберіть їх.

Сковороду з дерев’яною ручкою поставте на вогонь, а із залізною – можна поставити в духовку догори дном. На відкритому середньому вогні тримайте 20-40 хвилин, а духовці при температурі 230 градусів – 1 годину. Потім остудіть. На рік таку процедуру слід проводити від 4 до 6 разів.

Антипригарний шар виходить після вигоряння олії. Тому приготуйтеся до неприємного аромату та диму на кухні – відкрийте вікно на провітрювання.

Після створення потрібного шару сковороду промити м’якою губкою для посуду. Такий шар не тріскається і витримує будь-яку мийку.

А ось очистити таку сковороду нам допоможе звичайне пиво. З таким копійчаним засобом ваші сковорідки будуть новими, як з магазину.

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