Допоможе горілка: як один бюджетний засіб впорається з жирним нальотом на витяжці

Порада, яка полегшить вам життя

Кухонна витяжка – необхідна техніка очищення повітря від пари та сторонніх запахів, що з’являються під час приготування їжі. Вона створює на кухні приємний мікроклімат: немає запаху, не душно, а жировловлювачі не дають осідати крапелькам жиру на фасаді шаф, стель. Але в той же час щоразу, коли вона працює, на решітці утворюється масляний наліт. Поступово шар стає щільнішим, і це відбувається день у день.

Чищення кухонної витяжки – це досить складний і трудомісткий процес. Однак із ним доводиться стикатися багатьом домогосподаркам, адже процес забруднення її не зупинити. Як зробити цей процес очищення забруднення легшим, розглянемо разом із Ukr.Media.

Як легко очистити витяжку

Для цього потрібен один копійчаний, але ефективний засіб. Приготувати його можна вдома самостійно.

Візьміть 50 мл спирту або горілку, влийте туди чайну ложку мийного засобу — і починайте миття. За допомогою пульверизатора нанесіть засіб на решітку та протирайте серветкою.

Тільки одна хвилина часу – і решітка блищить. До речі, за допомогою цього засобу можна легко очистити плиту. Вам більше не знадобляться дорогі хімічні засоби!

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити фільтри кухонної витяжки. Однак цей метод підходить лише для металевих фільтрів.