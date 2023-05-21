Як швидко та безпечно розморозити фарш: секрети, якими користуються досвідчені кулінари

Найкращі способи, з якими м’ясо залишиться смачним

Морозильна камера — це дуже зручно. Можна заготовляти м’ясо на довгий період часу. Дістав брикет фаршу — і можна готувати неймовірні турецькі котлети.

Здається, що відколи в будинках з’явились мікрохвильові печі з функцією "розморожування", назавжди відпало питання про те, як розморожувати ті чи інші продукти. Але такий спосіб не завжди добре позначається на консистенції та якості напівфабрикату. Разом з ProstoWay розповідаємо, які способи розморожування фаршу є найкращими і найбезпечнішими.

Мікрохвильова піч

Це все ще найбільш використовуваний спосіб розморозки фаршу. Дуже важливо стежити, щоб продукт не перегрівся – так можна зіпсувати смак майбутньої страви. Якщо треба розморозити одразу великий шматок, не робіть це за раз. Краще потримати 30-50 секунд, а потім розламати на дрібні частини – так розморожування буде відбуватися рівномірно.

Водяна баня

Метод відомий старшим кулінарам. Фарш без упаковки викладається в керамічну посудину, борти якої більші за діаметр каструлі. В каструлю набирається вода, ставиться на вогонь. А миска з фаршем ставиться на борти каструлі. З цим способом за фаршем потрібно постійно стежити і періодично його повертати та розламувати.

Сіль

Цей спосіб досить швидкий, але відчайдушний. Розламавши фарш на шматки, добре його солимо — і вже через 30 хвилин фарш, що розтанув, можна буде готувати. Головне потім не досолювати.

Вода

Для цього способу фарш потрібно зав’язати в щільний непроникний пакет і на 15-20 хвилин помістити його під прохолодний струмінь води. Загалом же, чим повільніше ми розморожуємо м’ясо, тим краще воно збереже всі свої смакові якості. Також недавно ми розповідали про те, як правильно розбивати яйця.