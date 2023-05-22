Використовуйте сірник для покупки сала: як вибрати якісний продукт

Ці способи допоможуть вибрати хороший продукт

Існує думка, що сало – це улюблений продукт українців. Ми й справді можемо запропонувати масу рецептів приготування домашнього сала.

Але перед тим, як розпочати приготування улюбленого сала, потрібно вибрати правильний продукт. Як це зробити, розберемося разом зі Smachno.

На що звертати увагу при купівлі сала

На колір. Свіже та якісне сало має бути білого кольору з легким рожевим відтінком. Якщо сало жовте чи сіре, то воно давно лежить і вже старе. Воно буде жорстким та несмачним.

На шкірку. Якщо на прилавку ви бачите товсту шкірку, краще проходьте далі — товщина шкірки говорить про вік свинки. Чим вона товстіша, тим старше свинка і жорсткіше сало.

У гарного ніжного сала товщина шкірки повинна бути від 3 до 5 мм, а найсмачніше сало буде у молодої свинки. Також дуже важливо, щоб шкірка була добре вискоблена, якщо є щетинки, значить її погано осмолили.

Звертайте увагу на аромат – у жодному разі у сала не повинно бути ніякого неприємного запаху, який називають кнуром. У такому разі це сало кнура – цього запаху взагалі неможливо позбутися. Тільки ніжний, солодкувато-молочний аромат розповість про високу якість сала.

І звичайно ж, доторкніться до сала – воно має бути вологим і жирним, але не липким. Якщо взятися кінчиками пальців за куточок шматочка сала – від тепла рук верхній шар обов’язково розтопиться, а якщо сало жорстке та з прожилками – ви обов’язково це відчуєте.

До того ж не зайве перевірити сало на свіжість. Для цього потрібно проткнути продукт сірником. Якщо він входить важко – сало лежить давно, воно гумове та несмачне. Якщо сірник входить легко, то свіже сало.

Щоб переконатися в тому, що сало ніжне та гарне, проведіть по шматочку тильною стороною нігтя. Якщо зніметься мало жиру, то сало жорстке, а якщо багато – то сало гарне та ніжне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дідусь зберігав улюблене сало. Виявляється, для різних видів сала спосіб зберігання може відрізнятися.