Чимало людей ним користуються: популярний кухонний предмет, з яким краще попрощатись

Наскільки вона безпечна?

Чимало людей використовують цей сучасний, хоча й далеко не новий, спосіб для приготування та підтримання потрібної температури улюблених страв. Саме у фольгу радять загортати копчене сало.

Проте, експерти кажуть про те, що не все так однозначно з фольгою. Все частіше заходить мова про те, що від неї краще відмовитись. Про це пише портал "5692".

Що не так з алюмінієвою фольгою

Фольга — це ультратонкий лист блискучого алюмінієвого металу. Її часто використовують для зберігання та приготування їжі, промислового пакування, ізоляції тощо. Та у вчених немає однозначної відповіді на запитання, чи безпечний цей матеріал.

Алюміній — третій за поширеністю елемент у земній корі. Він є і в харчовій упаковці, косметиці, ґрунті, питній воді та різних продуктах, такі як фрукти, овочі, м'ясо, рибу, зернові та молочні продукти.

Кількість алюмінію, яку споживає людина, залежить від багатьох факторів. Перш за все від того, наскільки легко він засвоюється з їжею, а також скільки його було в ґрунті, на якому вирощувалася овочі чи фрукти. Однак лише невелика частина алюмінію засвоюється організмом — все решта виводиться.

Чим небезпечний алюміній для здоров'я

Зазвичай доза алюмінію, яку люди отримують в повсякденному житті, невисока. Деякі дослідження стверджують, що його високий вміст пов'язують з хворобою Альцгеймера або раком. Втім, питання ще до кінця не вивчене.

Алюміній може потрапляти в людський організм через їжу, якщо вона готується у фользі або посуді, що має алюмінієве покриття. Кількість цього вимивання залежить від температури приготування, кислотності їжі, наявності солі та спецій тощо.

Втім, коли мова заходить про червоне м’ясо — варто берегтися. Його запікання у фользі може збільшити кількість алюмінію в їжі на 378%.

І попри те, що крапки у дослідженнях ще не поставлено, експерти наполегливо рекомендують уникати приготування їжі у фользі при високих температурах. Також ми писали про те, як швидко та безпечно розморозити фарш.