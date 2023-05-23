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Знайдено відповідь на важливе питання: у яку воду потрібно класти м’ясо для різних страв

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Варимо м’ясо правильно, щоб смак продукту сподобався всім
Варимо м’ясо правильно, щоб смак продукту сподобався всім. Фото shuba.life

Чому важливо класти м’ясо для різних страв у гарячу чи холодну воду

Деякі господині не звертають уваги на те, в яку воду потрібно класти м’ясо для приготування страв – холодну чи гарячу. Проте досвідчені кухарі знають, що смак супу, колодця чи м’ясного салату безпосередньо залежить від температури води, якою заливають м’ясо.

Разом з Ukr.Media пояснюємо, яку воду класти будь-яке м’ясо. Залежно від страви підхід до підігріву води буде різним та впливатиме на смак страви. Дотримуючись наших рекомендацій, ви отримаєте дійсно неперевершене м’ясо.

В яку воду класти м’ясо при варінні, щоб отримати смачний продукт

Для приготування холодцю м’ясо необхідно класти у холодну воду. Це потрібно для того, щоб максимум желатину виділилося в бульйон і страва застигла. А щоб бульйон холодцю точно застиг, правильно підберіть тип м’яса та його пропорції.

Для приготування супу м’ясо потрібно класти в холодну воду, щоб бульйон був наваристим, а не рідким. Для аромату страви краще взяти м’ясо на кістки, а для золотистого кольору додати неочищену цибулину.

Для приготування салатів м’ясо потрібно класти в окріп, щоб кров миттєво згорнулася та м’ясо варилося у власному соку. Такий підхід забезпечить збереження максимуму соку та м’якості. Для пряного ефекту м’ясо можна замаринувати та готувати, помістивши разом із маринадом у пакет.

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#М'ясо #Салат #Суп #Лайфхак #Холодець