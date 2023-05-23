Якщо вдома немає мікрохвильової печі: як швидко розморозити курку

Простий спосіб швидко розморозити м’ясо

Згадайте, як мама колись просила вас розморозити курку перед її приходом із роботи, а ви про це забували. Але мама якось вміла розморозити її за короткий час і на вечерю ви вже їли смачне м’ясо.

Звичайно, мікрохвильова піч економить час, але при цьому якість м’яса сильно знижується. Досвідчені кулінари використовують іншу хитрість для швидкого розморожування м’яса. Разом з Рixelinform розповімо про невеликий лайфхак.

Як швидко розморозити курку

Для цього необхідно використовувати зручну каструлю чи іншу ємність. До неї слід помістити тушку, а потім набрати проточну воду. Саме в ній розморожування продукту проходитиме швидше, тому що температура постійно оновлюється. Саму курку обов’язково потрібно помістити в пакет, щоб не було контакту з водою.

При розморожуванні воду можна робити тепліше, щоб процес відбувався швидше. Гарячу воду не варто використовувати — тоді продукт перетвориться на "ганчірку". Хоча і на смак це не відобразиться, але зовні страва буде виглядати не дуже добре.

Посуд із куркою можна поставити неподалік джерел тепла – взимку біля теплої батареї, а влітку – поблизу включеної плити. Таким чином ваше м’ясо розморозиться швидко і ви за недовгий час зможете ласувати смачною стравою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко і без зайвих зусиль обробити курку. Ваш час приготування м’яса за допомогою маленьких хитрощів скоротиться.