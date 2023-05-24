Секрет ідеальної картоплі — у зубочистці: хитрість, з якою страва вийде краще за ресторанну

Хитрість, яка дозволить вам ласувати улюбленою стравою швидше

Якщо ви любите запечену картоплю, то вам не хочеться довго чекати на її приготування. Зазвичай на запікання картоплі йде чимало часу. Дуже хочеться, щоб улюблена страва була готова раніше.

І це цілком можливо. Тут на допомогу прийдуть зубочистки. Зазвичай вони використовуються для того, щоб усунути шматочки їжі. Проте Ukr.Media розповість, як зубочистки допоможуть у приготуванні страви.

Як швидко запекти картоплю

Для швидше приготування печеної картоплі слід скористатися не духовкою, а мікрохвильовою піччю. Так коренеплід доходить до потрібного ступеня готовності набагато раніше.

Прискорити приготування улюбленої страви можна, встромивши в картоплю кілька зубочисток. Зробити це слід так, щоб коренеплід отримав можливість "стояти" на цих паличках.

Картопля має бути дуже добре зафіксована. Переконайтеся, що після встановлення конструкції в мікрохвильову піч вона не падає.

Готуватися в мікрохвильовій печі страва повинна близько 10-15 хвилин. Приготування картоплі на зубочистках дозволить їй рівномірно і повністю прогрітися і не потрібно постійно перевертати коренеплід або нарізати на шматочки.

Якщо ви запікаєте молоду картоплю і вирішили її перед приготуванням почистити, це можна зробити швидко. Вам навіть не доведеться довго відмивати руки після.