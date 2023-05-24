Без борошна і мороки: найкращі способи зробити королівську густу підливу

Відібрали лише ефективні способи

Смачна підлива до м’яса чи соковитих котлет — це половина смаку страви. Дуже важливо, щоб вона мала потрібну консистенцію. Кулінари користуються чималою кількістю методик.

Разом із Pixelinform розповідаємо про найнезвичайніші з них. До цього переліку не увійшло класичне борошно — адже це найпростіший спосіб і всі й так про нього знають.

Крохмаль

Ідеальний для соусів та підливок. Одну столову ложку продукту розчиняють у 200 мл холодної води.

Для солоних страв байдуже, який ви крохмаль оберете, для солодких соусів краще брати кукурудзяний. Вводимо його у масу поступово, тоненькою цівкою, постійно розмішуючи.

Гірчиця

Вона додає не лише густини, а й пікантного присмаку та апетитного кольору. Якщо це порошок, то кладіть його і переконайтесь, що не залишилось грудочок. Можна додавати й пасту — її легше розмішати.

Масло чи сметана

Обидва ці компоненти здатні зробити підливу густою, але вводяться у страву вони по-різному. Сметану в невеликій кількості кладуть лише в той момент, коли соус уже готовий і навіть встиг трохи охолонути. Вершкове масло вводять у процесі приготування. До речі, ми розповідали як приготувати універсальну підливу до будь-якої другої страви.