Рус

Без борошна і мороки: найкращі способи зробити королівську густу підливу

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Найкращі способи
Найкращі способи. Фото shuba.life

Відібрали лише ефективні способи

Смачна підлива до м’яса чи соковитих котлет — це половина смаку страви. Дуже важливо, щоб вона мала потрібну консистенцію. Кулінари користуються чималою кількістю методик.

Разом із Pixelinform розповідаємо про найнезвичайніші з них. До цього переліку не увійшло класичне борошно — адже це найпростіший спосіб і всі й так про нього знають.

Крохмаль

Ідеальний для соусів та підливок. Одну столову ложку продукту розчиняють у 200 мл холодної води.

Для солоних страв байдуже, який ви крохмаль оберете, для солодких соусів краще брати кукурудзяний. Вводимо його у масу поступово, тоненькою цівкою, постійно розмішуючи.

Гірчиця

Вона додає не лише густини, а й пікантного присмаку та апетитного кольору. Якщо це порошок, то кладіть його і переконайтесь, що не залишилось грудочок. Можна додавати й пасту — її легше розмішати.

Масло чи сметана

Обидва ці компоненти здатні зробити підливу густою, але вводяться у страву вони по-різному. Сметану в невеликій кількості кладуть лише в той момент, коли соус уже готовий і навіть встиг трохи охолонути. Вершкове масло вводять у процесі приготування. До речі, ми розповідали як приготувати універсальну підливу до будь-якої другої страви.

Теги:
#Борошно #Крохмаль #Лайфхак #підлива