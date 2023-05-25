Як "продовжити життя" сиру: головні правила заморожування продукту

Насолоджуйтесь сиром, коли вам хочеться, а не щоб просто доїсти його

З кисломолочного сиру можна приготувати масу смачних та корисних страв. Однак іноді ми купуємо його занадто багато, і тоді доводиться шукати способи продовжити термін придатності продукту.

Разом із "Главредом" розповімо, як правильно заморожувати сир. З цими лайфхаками ви дізнаєтеся, чи можна їсти заморожений продукт і що можна приготувати.

Навіщо заморожувати сир

Заморожування продуктів може допомогти спланувати свій раціон заздалегідь, запастися корисними сезонними продуктами та продовжити термін їх зберігання. Сир — не виняток. Правильне заморожування сиру допоможе насолодитися продуктом тоді, коли хочеться. а не для того, щоб він пропав.

Як правильно заморозити сир

Заморожувати сир можна лише один раз. Температура заморозки має прямий вплив на тривалість зберігання, відповідно: що нижча температура — то довше термін зберігання.

Заморожувати продукт краще за скляну тару, заповнюючи її не до кінця. Зберігати так продукт можна до місяця.

Як можна використовувати заморожений сир

Такий сир після розморожування можна вживати у простому вигляді, якщо він зберігався менше 2 тижнів. Однак якщо ви заморозили продукт на 2-3 день зберігання і зберігається він вже близько місяця — після заморозки його краще використовувати для приготування різних термічних страв.

З такого сиру можна приготувати неймовірно смачні сирники. Вони настільки прості у приготуванні, що вам не знадобляться навіть яйця.